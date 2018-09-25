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Индекс доверия потребителей США в сентябре вырос вопреки прогнозам

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Индекс доверия потребителей США в сентябре вырос вопреки прогнозам

Индекс доверия потребителей в США в сентябре вырос до 138,4 пункта с пересмотренного показателя августа в 134,7 пункта, сообщила аналитическая компания Conference Board.

Опрошенные агентством Reuters прогнозировали снижение показателя до 132,2 пункта с первоначального августовского уровня 133,4 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в сентябре вырос до 115,3 пункта с пересмотренного показателя августа в 109,3 пункта. Первоначальный августовский показатель составлял 107,6 пункта.

Индекс экономических условий увеличился в отчетном месяце до 173,1 пункта с пересмотренного показателя августа в 172,8 пункта. Первоначальный показатель за август был на уровне 172,2 пункта.

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Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия на основании опроса 5 тыс. американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.

 

США
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Вторник, 25 сентября 2018
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