Гройсман пообещал бесплатные анализы

В проект государственного бюджета на 2019 заложены средства на оплату медицинских исследований для пациентов, имеющих соответствующие направления, выданные семейным врачом. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.
«Люди часто говорят о том, что они приходят в больницу, а им говорят: иди на УЗИ — заплати деньги, иди сделай анализы — заплати деньги. Мы заложили средства в государственном бюджете на следующий год, и если парламент примет это решение, то с 1 января все такие исследования будут бесплатными. Единственное условие, что на это исследование должно направить семейный врач», — сказал глава правительства.
Он добавил, что нововведения будут касаться и экстренной медицины.
«Мы закладываем миллиард гривен и совместно с местными бюджетами ... закладываем возможность софинансирования реформы экстренной медицины — новый транспорт, новые знания персонала и новая зарплата», — отметил Гройсман.
Премьер-министр затронул и тему закупки лекарств, которая, по его словам, всегда была коррупционной, однако с 2015 года с этим начали бороться, и сейчас уже построили новую систему закупок у международных организаций.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016