Гройсман пообещал бесплатные анализы

В проект государственного бюджета на 2019 заложены средства на оплату медицинских исследований для пациентов, имеющих соответствующие направления, выданные семейным врачом. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

«Люди часто говорят о том, что они приходят в больницу, а им говорят: иди на УЗИ — заплати деньги, иди сделай анализы — заплати деньги. Мы заложили средства в государственном бюджете на следующий год, и если парламент примет это решение, то с 1 января все такие исследования будут бесплатными. Единственное условие, что на это исследование должно направить семейный врач», — сказал глава правительства.

Он добавил, что нововведения будут касаться и экстренной медицины.

«Мы закладываем миллиард гривен и совместно с местными бюджетами ... закладываем возможность софинансирования реформы экстренной медицины — новый транспорт, новые знания персонала и новая зарплата», — отметил Гройсман.

Премьер-министр затронул и тему закупки лекарств, которая, по его словам, всегда была коррупционной, однако с 2015 года с этим начали бороться, и сейчас уже построили новую систему закупок у международных организаций.