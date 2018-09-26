В Кремле ничего не слышали о достигнутом компромиссе по миротворцам на Донбассе

Развертывание в Донбассе миротворцев ООН невозможно без согласия всех сторон, в Кремле не слышали заявлений о близости Москвы и Киева к компромиссу по данному вопросу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает агенство РБК.

«Не сказал бы, что есть общее понимание. По-прежнему знаков вопроса много. Это была инициатива президента Путина, но там по-прежнему много вопросов», — сказал он, отметив, что для начала необходимо «разобраться» с тем, чтобы все стороны дали согласие на ввод миротворцев.

На просьбу журналистов прокомментировать слова представителя Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгения Марчука о том, что Москва и Киев близки к компромиссу по данному вопросу, Песков заявил, что не знает об этом заявлении.

Накануне Марчук рассказал, что Россия выступает против участия НАТО в миротворческой миссии ООН, Украина — против стран ОДКБ. «В принципе, там найден более-менее компромисс. Он, правда, еще достаточно предварительный», — заявил он.

Напомним, что идея ввести в зону конфликта на Донбассе международные силы обсуждается с 2015 года.