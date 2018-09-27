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Пенсии автоматически проиндексируют в марте 2019 года

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Пенсии автоматически проиндексируют в марте 2019 года

Автоматическая индексация пенсионных выплат начнется 1 марта 2019 года. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

По словам Ревы, для индексации пенсий будет внедрена формула, предусмотренная пенсионной реформой.

В формуле будет учтена сумма в 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат в 2018 году.

«Если инфляция в этом году будет 12%, как прогнозируется, то в расчет берется 6%. Фонд оплаты труда вырос за восемь месяцев на 25%, то есть, в расчет берется 12,5%. В сумме это 18,5%. Это означает, что рост пенсий состоится до 20% от размеров пенсий, которые есть сегодня», — пояснил Рева.

Он отметил, что 2018 год еще не закончился, поэтому точные показатели для индексации пенсий пока не известны.

Официальный уровень инфляции и роста средних зарплат в 2018 году будет известен в феврале. После этого будут проведены расчеты и выплаты в соответствии с принятым постановлением правительства.

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Рева также подчеркнул, что в 2018 году пенсии для военнослужащих выросли почти на 50%, в среднем на 1,5 тыс грн.

«С 1 января мы обеспечим рост военных пенсий еще на 25%, как это предусмотрено соответствующим постановлением правительства, и на это также нужны дополнительные средства. Сегодня в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено 166 млрд грн, из них 139 млрд грн — это дотации пенсий для гражданских, и 27 млрд грн пойдут на выплаты пенсий военным», — отметил министр.

пенсии, Андрей Рева
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