Пенсии автоматически проиндексируют в марте 2019 года

Автоматическая индексация пенсионных выплат начнется 1 марта 2019 года. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.
По словам Ревы, для индексации пенсий будет внедрена формула, предусмотренная пенсионной реформой.
В формуле будет учтена сумма в 50% роста уровня инфляции и 50% роста средних зарплат в 2018 году.
«Если инфляция в этом году будет 12%, как прогнозируется, то в расчет берется 6%. Фонд оплаты труда вырос за восемь месяцев на 25%, то есть, в расчет берется 12,5%. В сумме это 18,5%. Это означает, что рост пенсий состоится до 20% от размеров пенсий, которые есть сегодня», — пояснил Рева.
Он отметил, что 2018 год еще не закончился, поэтому точные показатели для индексации пенсий пока не известны.
Официальный уровень инфляции и роста средних зарплат в 2018 году будет известен в феврале. После этого будут проведены расчеты и выплаты в соответствии с принятым постановлением правительства.
Рева также подчеркнул, что в 2018 году пенсии для военнослужащих выросли почти на 50%, в среднем на 1,5 тыс грн.
«С 1 января мы обеспечим рост военных пенсий еще на 25%, как это предусмотрено соответствующим постановлением правительства, и на это также нужны дополнительные средства. Сегодня в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено 166 млрд грн, из них 139 млрд грн — это дотации пенсий для гражданских, и 27 млрд грн пойдут на выплаты пенсий военным», — отметил министр.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016