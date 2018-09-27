ВТО снизила свой прогноз роста мировой торговли

Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз темпов роста мировой торговли до 3,9% в 2018 году и 3,7% в 2019 году, сообщается в пресс-релизе организации.

В апреле ВТО ожидала роста мировой экономики на 4,4% по итогам этого года и на 4% в 2019 году.

Пересмотр прогноза связан с возросшими рисками в международной торговле, отмечается в сообщении.