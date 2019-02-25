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Ученые выяснили, что кошки копируют поведение своих хозяев

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Ученые выяснили, что кошки копируют поведение своих хозяев

Особенности характера кошек со временем становятся похоже на черты поведения их хозяев. К такому выводу пришли ученые из британского Университета Линкольна.

При этом ранее в научном сообществе нередко встречалось мнение, что такое копирование личностных свойств во многом характерно собакам.

Опубликованные в воскресенье в газете The Sunday Times выдержки из исследования Клиники по поведению животных Университета Линкольна, показывают, что разницы в этом отношении между собаками и кошками почти нет. Более того, часто влияние человека на кошку во многом похоже на связь, которая формируется между родителями и детьми.

Для этого исследования ученые Дэниэл Миллс и Лорен Финка опросили 3,3 тыс. владельцев кошек и установили связь между тем, как вели себя их питомцы — насколько они были ласковыми, агрессивными или как часто они точили когти о мебель.

«Была установлена связь между более повышенной невротичностью владельца и более высокой вероятностью развития у кошек „поведенческих проблем“, проявляющихся в более агрессивных, тревожных или боязливых манерах поведения, более частых проявлениях болезненного поведения в ответ на стресс, более частых случаев заболеваний и избыточного веса», — говорится в исследовании.

Так, например, у хозяев с обостренной нервозностью кошки чаще вели себя таким же образом и имели склонность к полноте. При этом у доброжелательных и спокойных людей кошки легко шли на контакт и не имели проблем с лишним весом.

Эксперты по кошкам высоко оценили результаты проведенной коллегами работы. «Будучи созданиями с высокой степенью чувствительности, они сильно подвержены влиянию людей, которые их окружают. Они самым тесным образом связаны со своими хозяевами и оказывают влияние друг на друга», — прокомментировала исследование профессор по кошачьей медицине Эдинбургского университета Даниэль Ган-Мур.

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Ранее в научном сообществе нередко встречалось мнение, что подобное копирование личностных свойств более характерно собакам. Применительно же к кошкам считалось, что они, будучи более независимыми животными, не так подвержены зависимости от характеров своих владельцев.

исследование, кошка
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