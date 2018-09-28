В Петербурге прорвало трубу с кипятком: два человека погибли

В одном из кафе российского Санкт-Петербурга два человека погибли, обварившись кипятком. ЧП произошло около 3:30 ночи.

Как сообщают местные СМИ, на внутриквартальном трубопроводе произошел дефект, в результате чего затопило подвал дома, где находится кафе.

Посетители и сотрудники кафе вышли из заведения, но двое молодых людей решили вернуться за своими вещами, в результате чего погибли.

Два автомобиля, припаркованные рядом со зданием, провалились в яму с горячей водой.

По факту обвала асфальта в результате прорыва трубы с кипятком в центре Петербурга местная прокуратура начала проверку.