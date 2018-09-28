В Киеве будут судить вора, в течение года обворовавшего 14 садиков и школ

Киевская местная прокуратура № 9 завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 39-летнего мужчины, который обвиняется в совершении в течение года серии краж школьного оборудования и техники из детских учебных заведений столицы.
«Злоумышленника задержали после совершения кражи ноутбука и мультимедийного проектора из помещения школы № 310, расположенной на бульваре Вацвела Гавела в Соломенском районе. В дальнейшем, в ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий была установлена причастность этого человека к совершению еще 13 краж из помещений детских садов и школ», — говорится в обнародованном в пятницу пресс-службой столичной прокуратуры сообщении.
Злоумышленнику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 УК Украины, а именно совершение 14 краж, соединенных с проникновением в помещение. В настоящее время к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
«26 сентября обвинительный акт в отношении мужчины направлен в Соломенский райсуд города Киева для рассмотрения по существу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы», — отметили в прокуратуре.
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