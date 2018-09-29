В Украине более двух тысяч вакансий судей

Президент Петр Порошенко призывал общественных активистов подавать свои кандидатуры на участие в конкурсах на вакантные должности в судебной ветви власти, которых сегодня насчитывается более двух тысяч. Об этом он рассказал, выступая на Международном экономическом форуме в Харькове, сообщает корреспондент Укринформа.
«Уважаемые общественные активисты, которые имеют юридическое образование, уважаемые адвокаты, уважаемые ученые, более чем по двум тысячам вакансий в судебной системе Украины сейчас Высшей квалификационной комиссией судей(ВККС) организуются новые конкурсы и именно от вас зависит прозрачность судебной системы. Президентская конституционная реформа судебной ветви власти, поддержанная парламентом, соответствующие изменения в законодательство дают вам возможность не только ходить на акции протеста, а лично участвовать в формировании новой судебной системы», — сказал Порошенко.
В то же время Порошенко напомнил, что прием заявок на должности судей в Высшем антикоррупционном суде уже завершился и сегодня там «много людей на одно место претендуют».
Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон «О Высшем антикоррупционном суде», которым определяются основы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда, специальные требования к судьям этого суда и гарантии их деятельности. В заключительных и переходных положениях этого закона предлагалось Президенту внести в установленном порядке проект закона об образовании Высшего антикоррупционного суда.
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