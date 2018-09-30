«Укрзализныця» сообщила возраст своих локомотивов

В ПАО «Укрзализныця» рассказали о среднем возрасте своих пассажирских и грузовых локомотивов.

Согласно информации компании, средний возраст грузовых электровозов составляет 40 лет, из них возраст до 8 лет имеет 31 электровоз, более 30 лет — 857.

Грузовые тепловозы несколько «моложе» — их средний возраст составляет 31 год, при этом у компании нет ни одной машины, которая была бы произведена в последние 8 лет. 297 грузовых тепловозов УЗ старше 30 лет.

Что касается пассажирского тягового состава, то средний возраст электровозов тут также достигает 40 лет. Среди них нет ни одного сравнительно нового локомотива, то есть до 8 лет. Возраст 331 из них превышает 30 лет.

По пассажирским тепловозам ситуация следующая: средний их возраст составляет 28 лет, локомотивы до 8 лет также отсутствуют, отметку в 30 лет преодолели 4 тепловоза.

Около 100 локомотивов будут списаны в 2019 году.