«Укрзализныця» сообщила возраст своих локомотивов

В ПАО «Укрзализныця» рассказали о среднем возрасте своих пассажирских и грузовых локомотивов.
Согласно информации компании, средний возраст грузовых электровозов составляет 40 лет, из них возраст до 8 лет имеет 31 электровоз, более 30 лет — 857.
Грузовые тепловозы несколько «моложе» — их средний возраст составляет 31 год, при этом у компании нет ни одной машины, которая была бы произведена в последние 8 лет. 297 грузовых тепловозов УЗ старше 30 лет.
Что касается пассажирского тягового состава, то средний возраст электровозов тут также достигает 40 лет. Среди них нет ни одного сравнительно нового локомотива, то есть до 8 лет. Возраст 331 из них превышает 30 лет.
По пассажирским тепловозам ситуация следующая: средний их возраст составляет 28 лет, локомотивы до 8 лет также отсутствуют, отметку в 30 лет преодолели 4 тепловоза.
Около 100 локомотивов будут списаны в 2019 году.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016