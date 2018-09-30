Госстат обнародовал данные по средней зарплате в стране

Средняя зарплата в Украине в августе 2018 года составила 8977 грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Средняя зарплата в 2,4 раза превысила установленную законом минимальную зарплату в 3723 грн.

Рост реальной зарплаты в августе по сравнению с показателем прошлого года составил 15,7%.