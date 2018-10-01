Крымский мост открыли для движения грузового транспорта

По Крымскому мосту после демонтажа ограничивающих знаков проехали первые большегрузные автомобили, сообщает местный портал «Керчь.Инфо».
О том, что ограничения на проезд фур по мосту из российской Тамани в Крым снимаются 1 октября, 29 сентября сообщал Росавтодор. До этого для транспорта, пересекающего Керченский пролив, существовало ограничение грузоподъемности в 3,5 т.
Первые грузовики, как и предполагалось ранее, проехали по мосту ровно в 00:00 по Киеву 1 октября. В преддверии открытия движения под Керчью, как указывает «Керчь.Инфо», за несколько дней до старта движения для грузовиков собрались сотни дальнобойщиков. Сколько именно большегрузных машин уже проехало по мосту, портал не уточняет.
Напомним, что регулярное движение по автомобильной трассе через Крымский мост для легковых машин было открыто 16 мая. Тогда его запустил президент России Владимир Путин. Он проехал по мосту за рулем КамАЗа во главе колонны грузовых автомобилей, которые использовались при строительстве моста.
Железнодорожное движение между Крымом и Таманью должно быть запущено в 2019 году.
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