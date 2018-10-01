Украина накопила в хранилищах 16 млрд кубометров газа

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 8 млрд 749,54 млн куб. м. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные АО «Укртрансгаз».

Так, с 8 апреля по 29 сентября 2018 года запасы в хранилищах возросли почти в 2,2 раза — с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 16 млрд 184,7 млн куб. м.

1-29 сентября ПХГ пополнились на 1 млрд 545,2 млн куб. м (53,28 млн куб. м/сутки), в августе — на 1 млрд 793,4 млн куб. м (57,85 млн куб. м/сутки), в июле — на 1 млрд 654,79 млн куб. м (53,38 млн куб. м/сутки), в июне — на 1 млрд 622,57 млн куб. м (54,09 млн куб. м/сутки), в мае — на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля — на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).

Следует отметить, что из отопительного сезона 2017/18 гг. Украина вышла с минимальными за последние четыре сезона запасами в хранилищах из-за морозного марта — начала апреля.

При этом Кабинет министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.

«Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Запасы в ПХГ Украины на 29 сентября за 2014-18 гг., млн куб. м, по данным УТГ:

29.09.2018 — 16 184,70

29.09.2017 — 16 354,17

29.09.2016 — 14 207,58

29.09.2015 — 15 643,57

29.09.2014 — 16 632,02