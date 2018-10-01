Порошенко наградил орденом бывшего президента Франции

Президент Украины Петр Порошенко наградил бывшего президента Франции Франсуа Олланда орденом Свободы.

«Имею честь вручить высокую государственную награду Украины — Орден Свободы. Эта наивысшая государственная награда символизирует нашу бесконечную благодарность за ту принципиальную позицию, которую Франсуа Олланд проявил, поддерживая наш суверенитет, территориальную целостность и независимость», — написал президент Украины на своей странице в Фейсбук.

Франсуа Олланд находится в Киеве.

Кроме того, в аккаунте Порошенко в Твиттере сообщается, что книгу Олланда «Уроки власти» переведут на украинский язык. «Воспоминания Олланда о Минском процессе в 2015 году в книге „Уроки власти“ (Les leçons du pouvoir) хорошо отображают эту сложную и ответственную миссию. После выхода украинского перевода мы будем очень рады сделать презентацию этой книги при участии господина Олланда», — говорится в сообщении.