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Герасимов и Тимошенко «поцапались» на согласительном совете

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Лидер парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов обвинил руководителя парламентской фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко в пособничестве Кремлю, сообщает Интерфакс-Украина.

«Внутри нашей страны активно, к сожалению, продвигаются идеи Кремля по обособлению Украины и помощи стране-агрессору. Неголосование Юлии Владимировны Тимошенко за признание России страной-агрессором получили продолжение», — заявил А.Герасимов на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Он напомнил о заявлении Ю.Тимошенко, что в случае, если она станет президентом, она ликвидирует НАК «Нафтогаз Украины».

«Именно „Нафтогаз“ выиграл в Стокгольмском арбитраже против „Газпрома“, мы выиграли $4 млрд 600 млн, которые российский „Газпром“ хотел забрать у Украины на основании сомнительных контрактов 2009 года. Газпром попробовал отклонить это решение через зарубежные суды. Не удалось. И было интересно, где россияне сделают следующий шаг. И вот мы услышали заявления Юлии Тимошенко», — сказал А.Герасимов.

«Понятно, что Кремль мечтает о ликвидации „Нафтогаза“, так как формально не будет, кому платить, а пока будут разбираться, кому платить, искать правопреемника, Кремль получит главное — у него не будут забирать деньги и арестовывать его собственность за границей», — добавил он.

Лидер фракции «БПП» также отметил, что Ю.Тимошенко выступает против каких-либо коопераций с иностранцами, и тем самым «пытается заблокировать наши переговоры с европейцами, чтобы дать Путину такое необходимое для него время для строительства «Северного потока-2». Он пояснил, что Украина вместе с европейцами могла бы совместно управлять и украинской модернизированной газотранспортной системой, и поставлять газ в Европу.

По словам парламентария, такой сценарий совсем не нравится Кремлю, поскольку ему нужно время, «чтобы пройти точку невозврата в строительстве «Северного потка-2».

«Возникает лишь два вопроса: эти заявления (Ю.Тимошенко — Ред.) от недостатка опыта, или они написаны не в Украине?», — отметил А.Герасимов.

В свою очередь, Тимошенко расценила эти слова, как дискредитацию ее имени в преддверии президентских выборов.

«Я хочу сказать, что Артур Герасимов, глава фракции Блок Петра Порошенко, читал с листа свой „темник“. И обратите внимание, что он 90% своего „темника“ посвятил дискредитации моего имени и только 10% говорил о стране. Это говорит о том, что Порошенко уже определился, кто его главный оппонент на президентских выборах и это означает, что они все правильно определили. Вам, дорогие друзья, через шесть месяцев политический конец. И вам придется отвечать за каждое преступление, которое вы совершили против украинского народа», — сказала она в ходе согласительного совета, реагируя на выступление А.Герасимова.

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Кроме того, Юлия Тимошенко призвала БПП на согласительном совете говорить о вопросах, которые касаются государственных интересов, а не бороться с политическими оппонентами.

Юлия Тимошенко, Артур Герасимов
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