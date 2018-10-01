Умер французский шансонье Шарль Азнавур

Известный французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет, сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на представителя исполнителя.

По данным прессы, Азнавур скончался в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Недавно он вернулся из Японии, где выступал в рамках мирового турне. В конце года певец планировал дать концерты во Франции.

Шарль Азнавур — французский певец, композитор, писатель и актер армянского происхождения. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала «Тайм» и телеканала Си-Эн-Эн Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

За время своей карьеры он записал более 1300 песен и сыграл более чем в 60 фильмах.