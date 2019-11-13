Журнал People назвал самого сексуального мужчину мира

Самым сексуальным мужчиной 2019 года по версии журнала People стал американский певец и десятикратный обладатель премии «Грэмми» Джон Ледженд.
Американский еженедельный журнал о знаменитостях People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин 40-летнего музыканта Джона Ледженда. Обложка нового номера People, посвященная выходу ежегодного рейтинга Sexiest Man Alive, опубликована в Instagram издания.
«Певец и любящий отец говорит, что он «взволнован» таким титулом, но в то же время немного напуган», — отмечается в сообщении. «Это огромное давление: теперь все будут разбирать меня на части, чтобы понять, достаточно ли я сексуален для такого титула», — сказал Ледженд в интервью.
Джон Ледженд является обладателем десяти премий «Грэмми» в различных номинациях. Первую статуэтку певец получил в 2006 году за дебютный альбом Get Lifted. В 2015 году Ледженд удостоился премий «Оскар» и «Золотой глобус» за песню Glory, написанную для фильма Авы Дюверней «Сельма». С 2013 года музыкант женат на телеведущей Крисси Тейген, супруги воспитывают дочь Луну и сына Майлза.
В прошлом году самым сексуальным мужчиной мира по версии People стал 46-летний британский актер Идрис Эльба, известный по фильмам «Рок-н-рольщик», «Призрачный гонщик» и «Прометей». Ледженд в своем Instagram поблагодарил журнал People за присужденный ему титул, опубликовав фотографии актера Идриса Эльбы и себя в молодости.
Журнал People выбирает самого сексуального из ныне живущих мужчин начиная с 1985 года — тогда им стал актер Мел Гибсон.
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