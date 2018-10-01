В США разработали очки, блокирующие изображения телевизоров и мониторов

Специальные поляризованные очки, которые способны скрыть изображения телевизоров и мониторов, разработала американская компания In Real Life. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация BBC.
«В очках производства компании In Real Life используются особые поляризованные линзы, которые преобразуют изображения дисплеев в черный прямоугольник», — отмечает корпорация.
«Очки предназначены для фильтрования изображений окружающих нас дисплеев, чтобы не утонуть в море экранов, — говорит основатель компании In Real Life Иван Кэш. По его мнению, у человека должно быть устройство, которое может позволить ему отдохнуть от отвлекающей визуальной информации. «Иной раз мы можем перевести смартфоны в режим полета и выключить все телевизоры. Но время от времени мы лишены такой роскоши», — добавил Кэш.
Однако очки способны блокировать изображения экранов только в том случае, если они сделаны с использованием технологий LCD (жидкокристаллические дисплеи) и LED (светодиодная подсветка). При этом очки не блокируют изображения дисплеев, созданных по OLED-технологии (подсветка на основе органических светодиодов), а также изображения с экранов гаджетов.
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