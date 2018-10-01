Акции Tesla стремительно отыгрывают недавнее падение

Акции Tesla Илона Маска в начале торгов на бирже NASDAQ в США подорожали на 16,42% — до отметки $308,25 за бумагу.
В ходе предыдущих торгов 28 сентября акции Tesla сразу после открытия биржи NASDAQ упали на 11,96% — до $270,74 за акцию. По информации телекомпании CNN, это связано с иском федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (ФКЦБ), обвинившей Маска в попытке ввести в заблуждение акционеров.
Поводом для возбуждения иска стала запись Маска в Twitter от 7 августа, когда он сообщил, что рассматривает возможность выкупа акций компании из расчета $420 за ценную бумагу, и добавил, что «финансирование обеспечено». Позднее предприниматель, доля которого в Tesla составляет около 20%, разъяснил, что инициатива дает возможность выбора: те, кто имеет пакет акций, могут оставаться в компании в качестве инвесторов или продать акции по курсу $420, то есть с премией в размере 20%. В конце августа бизнесмен сообщил, что Tesla продолжит быть публичной, а он отказался от планов выкупа ее акций.
Снижение курса акций Tesla может превратиться в серьезную проблему для компании, поскольку ей срочно необходимы средства для оплаты долга в размере $1 млрд, и срок платежа наступит в феврале 2019 года. Еще одной проблемой для компании может стать то, что в иске ФКЦБ содержится рекомендация запретить Маску занимать пост руководителя акционерной компании.
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