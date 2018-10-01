В аннексированном Крыму запустили первые блоки двух новых ТЭС

В аннексированном Крыму запущены первые блоки новых электростанций «Таврическая» и «Балаклавская». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра энергетики РФ Андрея Черезова.
По его словам, станция «Таврическая» в Симферополе была запущена в ночь на 1 октября, в настоящий момент первый блок работает на полную мощность.
Пуск блока на «Балаклавской» в Севастополе был завершен утром. «500 МВт мощности сейчас Крым плюсом имеет, кроме того, что передается по энергомосту», — добавил Черезов.
В конце апреля Черезов заявил, что Минэнерго РФ направило в правительство предложения по переносу сроков ввода энергоблоков Севастопольской и Симферопольской ТЭС в Крыму. Ранее предполагалось, что первые два блока на электростанциях запустят до 19 мая, а вторые два — до 18 июня. Однако сроки запуска были перенесены на осень (октябрь—ноябрь) из-за неготовности сетевой и газовой инфраструктуры.
Две электростанции в Крыму с 2015 году строит «дочка» «Ростеха» — «Технопромэкспорт». В 2017 году запуск двух ТЭС, первые энергоблоки которых планировалось ввести еще 1 сентября 2017 года, уже переносили из-за скандала с поставкой на полуостров в обход санкций турбин производства немецкого концерна Siemens.
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