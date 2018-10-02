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В Украине подорожало спиртное

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В Украине подорожало спиртное

Со 2 октября в Украине на 5-20% повысилась стоимость алкогольных напитков в результате поднятия минимальных розничных цен. Об этом сообщает ZN.ua.

Согласно постановлению правительства, минимальные оптово-отпускные цены на водку повышены из расчета на 1 л чистого спирта на 19,5%, или на 52,33 гривны, до 321 гривны, розничные — на 12,4%, или на 49,24 гривны, до 447 гривен.

Таким образом, 0,5 л водки подорожает до 89,4 гривен ( против 79,55 грн до подорожания), а бутылка сухого вина обойдется в 42 гривны, крепленые вина и вермуты подорожают до 49 гривен за бутылку ( или на 8,9%), бутылка шампанского вырастет на 12,4% в цене — до 89 гривен.

Также на 12% подорожают виски, джин и ром, на 7-9% подорожает коньяк: «4» звезды — до 139,3 гривны, «5» звезд — до 151,7 гривны.

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Второй этап повышения цен на алкоголь произойдет с 1 января 2019 года, когда акцизы повысятся на 9%.

алкоголь, цены
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