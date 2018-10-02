Лукашенко передумал и отменил запрет на продажу алкоголя ночью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в торговой сети в ночное время, которые в порядке эксперимента введены с 1 октября в Минске и местами на районном уровне.
«Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения», — цитирует госагентство БелТА администрацию президента Беларуси.
Там отметили, что решение Лукашенко продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции.
В администрации президента констатировали, что опыт как Беларуси, начиная с советских времен, так и зарубежных стран свидетельствует о неэффективности и даже вредности запретов. Порой непродуманные решения в данном ключе приобретали самые гипертрофированные формы, вплоть до вырубки виноградников, что на долгие годы практически уничтожило целые отрасли сельского хозяйства в ряде стран.
«С другой стороны, спрос всегда находит предложение. Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли. И, как результат, увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств. Все это также наиболее вероятные последствия подобных запретов», — заявили в администрации президента.
Там подчеркнули, что решение существующей проблемы должно носить комплексный характер с главным упором на меры профилактического и воспитательного характера, формирования моды на здоровый образ жизни.
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