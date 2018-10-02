Гройсман заговорил про удвоение товарооборота с Китаем

Украина и Китай планируют удвоить взаимный товарооборот до 10 млрд долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.

На встрече с послом Китая в Украине Ду Веем он сказал, что страны рассматривают новые возможности сотрудничества в агросфере, строительстве, прежде всего инфраструктурных объектов, в энергетике и других сферах.

Гройсман также поблагодарил дипломата за успешное завершение проекта предоставления укомплектованных машин скорой помощи для Украины.