Кабмин определил, как считать страховой стаж физлиц-предпринимателей

Кабинет министров урегулировал механизм исчисления трудового стажа физических лиц-предпринимателей для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или записей в ней. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает «Интерфакс-Украина».
Кабмин определил, что период ведения предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе с применением фиксированного налога, с 1 января 1998 года по 31 декабря 2003 года учитывается в страховой стаж физического лица-предпринимателя на основании справки о регистрации лица, являющегося субъектом предпринимательской деятельности.
С 1 января 2004 года по 31 декабря 2017 года стаж учитывается по желанию лица при условии уплаты страховых взносов независимо от суммы уплаченных средств.
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