Судам не доверяют почти 80% украинцев

Судам Украины скорее или полностью доверяют 12,3% жителей Украины не доверяют — 78,5%. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенный с 12 по 24 сентября.

Еще 9,2% респондентов не определились со своим мнением или отказались отвечать.

Вместе с тем, на вопрос «Как изменилось Ваше отношение к судам Украины в течение последних 3-4 лет?» 31,3% респондентов ответили, что их отношение ухудшилось, 2,7% — что улучшилось.

Еще 58,1% утверждают, что их отношение не изменилось, а 7,9% не определились со своим мнением или отказались отвечать.