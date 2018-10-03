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В еврозоне неожиданно снизились розничные продажи

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В еврозоне неожиданно снизились розничные продажи

Розничные продажи в еврозоне в августе снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). В годовом выражении розничные продажи выросли на 1,8%.

При этом аналитики в среднем прогнозировали роста первого показателя на 0,2%, второго — на 1,7%.

Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи упали на 0,6% относительно предыдущего месяца, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Оценка роста продаж в годовом выражении снижена с 1,1% до 1%.

Розничные продажи в 28 странах ЕС в августе не изменились по сравнению с июлем и выросли на 2,4% в годовом выражении.

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В Германии зарегистрировано снижение продаж на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 1,1% в июле. Во Франции в августе наблюдалось снижение продаж на 0,7%. Месяцем ранее продажи сократились на 0,5%. В Испании зафиксирован рост продаж на 0,6% после июльского снижения на 0,9%.

еврозона, статистика, розничные продажи
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