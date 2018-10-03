В еврозоне неожиданно снизились розничные продажи

Розничные продажи в еврозоне в августе снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat). В годовом выражении розничные продажи выросли на 1,8%.
При этом аналитики в среднем прогнозировали роста первого показателя на 0,2%, второго — на 1,7%.
Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи упали на 0,6% относительно предыдущего месяца, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Оценка роста продаж в годовом выражении снижена с 1,1% до 1%.
Розничные продажи в 28 странах ЕС в августе не изменились по сравнению с июлем и выросли на 2,4% в годовом выражении.
В Германии зарегистрировано снижение продаж на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 1,1% в июле. Во Франции в августе наблюдалось снижение продаж на 0,7%. Месяцем ранее продажи сократились на 0,5%. В Испании зафиксирован рост продаж на 0,6% после июльского снижения на 0,9%.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016