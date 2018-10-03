Садовой заявил, что идет в президенты

Мэр Львова лидер партии «Самопомич» Андрей Садовой объявил, что будет подавать свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины. Об этом он заявил на встрече с организаторами молодежного форума 4 октября информирует сайт «Самопомочи».
«Моя цель очень проста и сложна одновременно — восстановить вашу веру в Украину. Перед вами сегодня весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе!» — заявил Садовой.
По его словам, ключевыми элементами кампании станут «мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны».
Садовой пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы, и призвал к объединению все силы, которые поддерживают идею «решительных перемен».
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