Садовой заявил, что идет в президенты

Мэр Львова лидер партии «Самопомич» Андрей Садовой объявил, что будет подавать свою кандидатуру на участие в выборах президента Украины. Об этом он заявил на встрече с организаторами молодежного форума 4 октября информирует сайт «Самопомочи».

«Моя цель очень проста и сложна одновременно — восстановить вашу веру в Украину. Перед вами сегодня весь мир, но построить свою собственную страну возможно только здесь. Я предлагаю вам бороться за нее вместе!» — заявил Садовой.

По его словам, ключевыми элементами кампании станут «мобилизация молодежи, разрыв коррупционной круговой поруки в политике и технологическая модернизация страны».

Садовой пообещал в ближайшее время обнародовать состав команды, с которой пойдет на выборы, и призвал к объединению все силы, которые поддерживают идею «решительных перемен».