Прокуратура проводит обыск у главы Госрезерва Мосийчука

Киевская прокуратура объявила подозрение и провела обыски у руководителя Госрезерва Украины Вадима Мосийчука. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Господин Председатель в 2017 году решил переместить зерно из Харьковской в Черкасскую область якобы в связи с опасностью потери из-за близость АТО! Что на самом деле стояло за изменением места хранения — установит следствие. Но убытки от такого приказа чиновника превысили 6 млн грн.», — написал он.

Сам Мосийчук на своей странице в Facebook написал, что прокуратура Киева вламывается к нему в двери.

«Прошу прессу и генпрокурора вмешаться. Так утро началось» — написал утром в четверг, 4 октября, глава ведомства, добавив позже, что ему было вручено подозрение.

Напомним, в апреле Нацагентство по предотвращению коррупции внесло главе Госрезерва предписание за нарушение им антикоррупционного законодательства.

Отмечается, что НАПК получило информацию, что Мосийчук решил перевести зарплатные проекты работников аппарата Госрезерва на обслуживание другого банка, в системе которого он раньше работал.