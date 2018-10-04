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Адвокат Януковича назвал «фейком» данные об участии Чепиги в эвакуации бывшего президента

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Адвокат Януковича назвал «фейком» данные об участии Чепиги в эвакуации бывшего президента

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк в эфире российского оппозиционного телеканала «Дождь» опроверг информацию о причастности полковника российской разведки Анатолия Чепиги к событиям 2014 года в Украине, в частности, его участии в эвакуации Януковича на территорию России.

«Его сопровождали исключительно сотрудники и офицеры службы безопасности президента Украины и этот факт установлен как судом украинским, так и Генеральной прокуратурой», — заявил он.

Отвечая на вопрос о том, принимали ли участие сотрудники российских спецслужб в эвакуации Януковича, адвокат сказал, что вплоть до Мелитополя украинского президента сопровождала его охрана.

Сердюк также рассказал, что в районе этого города была обнаружена засада, в результате чего тогдашний глава Службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь обратился в Федеральную службу охраны (ФСО) России, сделав звонок на дежурную линию, и попросил оказать содействие в сопровождении Януковича на территорию Крыма.

Адвокат пояснил, что Кобзарь позвонил в ФСО, так как на тот момент Управление государственной охраны Украины тесно сотрудничало с российским ведомством. «И когда он (Кобзарь) понял, что другим образом вывезти кортеж из-под огневого удара и сопроводить президента Украины в Крым не получается без риска для жизни, он обратился по дежурной линии в ФСО Российской Федерации с просьбой оказать содействие в перемещении», — заявил Сердюк.

Он также рассказал, что Кобзарю в ответном звонке были даны координаты близ Мелитополя, где кортеж украинского лидера ожидали два вертолета, на которых он был эвакуирован в Крым, куда прибыл 23 февраля 2014 года.

По словам адвоката, информация о том, что Анатолий Чепига (Руслан Боширов) участвовал в этой операции, является «фейк ньюс».

Напомним, что 1 октября бывший журналист Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергей Канев заявил, что полковник Главного управления Генштаба и Герой России Анатолий Чепига, которого расследователи Bellingcat и The Insider считают человеком, скрывающимся под именем Руслана Боширова, возглавлял операцию по эвакуации в Россию Виктора Януковича.

На следующий день глава МВД Украины Арсен Аваков на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом подтвердил эту информацию.

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В начале сентября прокуратура Англии и Уэльса объявила имена подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. По данным британских спецслужб, это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее журналисты The Insider и эксперты Bellingcat заявили, что в действительности Боширов — это полковник разведки Анатолий Чепига.

Виктор Янукович, Руслан Боширов, Анатолий Чепига
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