Сегодня Рада рассмотрит закон о запрете «русского мира» в Украине

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пообещал вынести в четверг на голосование в зале вопрос о включении в повестку дня сессии проекта закона о запрете пропаганды в Украине идеологии «русского мира». Об этом он сказал после выступления с трибуны нардепа Александра Шевченко и группы парламентариев, которые призвали проголосовать за проект закона № 9139, передает УП.

По его словам, «идеология русского мира и 5 колонна ФСБ» начала продвигаться в Украине перед войной.

Нардеп заверил, что идеология «русского мира» — это человеконенавистническая идеология и теперь прокремлевские политики в Украине уже снова «поднимают головы», о чем свидетельствует «политический ренессанс кума Путина».

Шевченко обратился к спикеру парламента с просьбой внести в зал законопроект о запрете пропаганды «русского мира» в Украине, а коллег попросил поддержать этот документ.

Парубий ответил, что в четверг, 4 октября, в течение дня предложит для голосования в зале вопрос внесения в повестку дня сессии проект закона № 9139.

В свою очередь вице-спикер Ирина Геращенко добавила, что полностью поддерживает все то, о чем заявили нардепы с трибуны, но попросила к обеду забрать все плакаты с лозунгами, поскольку, по ее словам, им не место в Верховной Раде.

На плакатах было написано «Нет русскому миру в Украине» и «Требуем запрета русского мира в Украине. Законопроект № 9139».