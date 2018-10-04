Кабмин разрешил всем желающим поменять старые паспорта на ID-карточки

Кабинет министров разрешил украинцам обменивать по желанию паспорта старого образца в форме книжечки на паспорт в виде идентификационной карточки. Об этом сообщает в четверг пресс-служба правительства.
Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 3 октября. Новой возможностью граждане могут воспользоваться с 1 ноября.
В правительстве напоминают, что ID-карта как первый паспорт выдается бесплатно, а вот за замену и восстановление документа в случае потери необходимо оплатить административный сбор в размере 279 гривен.
Сейчас получить ID-карту можно только в случае утраты или похищения старого паспорта, а также если вы оформляете документ впервые.
В сообщении отмечается, что украинцы не обязаны менять паспорта, и старые документы будут действовать до окончания срока их действия.
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