Приватбанк предупредил о сбоях в работе Privat24

Авария крупнейших провайдеров сети вызвала временные перебои в работе онлайн-сервисов Приватбанка. Об этом говорится в сообщении банка.

Перебои в работе сетей глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров интернета компаний Укртелеком и DataGroup могут привести к временным перебоям в работе онлайн-сервисов и веб-сайта ПриватБанка с 17:15 4 октября.

Авария линий связи случилась в Германии, это подтвердили операторы передачи данных.

По данным ИТ-департамента ПриватБанка, провайдеры связи планируют устранить последствия аварии каналов в течение ближайшего часа. Специалисты банка ведут в экстренном режиме работу по подключению резервных каналов передачи данных.