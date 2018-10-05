НАБУ пришло с обыском к судье Высшего хозсуда

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у одного из судей Высшего хозяйственного суда Украины, который подозревается в незаконном обогащении.

«Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят санкционированные обыски у одного из судей Высшего хозяйственного суда в рамках расследования уголовного производства в отношении возможного незаконного обогащения, внесения в декларацию недостоверных данных, получения средств, полученных преступным путем», — сообщили в пресс-службе НАБУ, не уточнив при этом, о ком из судей идет речь.