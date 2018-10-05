Международные резервы Украины снизились ниже 3-месячного барьера

Международные резервы Украины в сентябре 2018 года сократились на 3,5% и по состоянию на 1 октября составляли $16,638 млрд, соответствующие предварительные данные обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, имеющиеся резервы покрывают 2,8 месяца будущего импорта. В то же время Нацбанк заверят, что указанный объем является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Отрицательное влияние на уровень резервов оказали платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на сумму $711,2 млн (в эквиваленте). В том числе, расходы на обслуживание облигаций внешнего государственного займа составили $562,3 млн, облигаций внутреннего государственного займа — $103,2 млн.

Помимо этого, НБУ в сентябре продал на межбанковском валютном рынке $74,2 млн для сглаживания чрезмерных колебаний, в том числе, $34,1 млн — посредством интервенций по лучшей цене и $40,1 млн — через аукцион.

Пополнение резервов обеспечили средства от размещения ОВГЗ на $48,6 млн (в эквиваленте), покупка на межбанковском валютном рынке $127,1 млн посредством интервенций по выбору лучшей цены, а также переоценка финансовых инструментов на сумму $13,5 млн.