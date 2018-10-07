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Меланья Трампа не во всем согласна с мужем

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Меланья Трампа не во всем согласна с мужем

Меланья Трамп рассказала, что честно выражает свое мнение и дает советы мужу, но при этом подчеркнула, что все решения остаются за ним, так как именно его избрал американский народ

Первая леди Меланья Трамп не всегда довольна тем, что пишет ее муж, миллиардер и президент США Дональд Трамп в своем Twitter, и даже может попросить его отложить телефон в сторону. Об этом жена американского лидера рассказала журналистам во время своего визита в Египет в рамках африканского турне.

«Я не всегда согласна с тем, что он пишет в Twitter, и я говорю ему об этом, я честно выражаю свое мнение и даю советы», — поделилась Меланья во время посещения египетских пирамид. Это путешествие стало ее первой поездкой без сопровождения мужа за границу с момента избрания Трампа.

«Иногда он слушает, а иногда нет», — отметила первая леди. «У меня есть свое мнение и возможность выражать его, для меня очень важно иметь возможность выражать, что я думаю», — добавила Меланья, подчеркнув, что в любом случае все решения остаются за Трампом, так как именно его избрал американский народ.

Когда ее спросили, просила ли она мужа убрать телефон, когда президент начинал злоупотреблять социальными сетями, Меланья рассмеялась и подтвердила догадку журналистов, не став раскрывать подробностей личной жизни. Она также рассказала, что хотела бы, чтобы общественность уделяла больше внимания тому, что «она делает, а не тому, что носит».

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46-летняя Меланья Трамп (в девичестве Кнаус) является супругой нынешнего президента США с 2005 года. Она уроженка Словении, с 16 лет занималась модельным бизнесом. В Университете Словении получила специальность дизайнера, с 1996 года живет в Нью-Йорке.

Дональд Трамп, Меланья Трамп
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