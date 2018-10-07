Долги перед шахтерами по зарплате достигли почти полмиллиарда

Задолженность по заработной плате перед работниками государственных угольных предприятий достигла 470 млн гривен. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Анатолий Корзун, передает «Зеркало недели».

«В среду уже подписано решение правительства о выделении 136 млн (для погашения долгов перед работниками шахт — ред.). Сейчас проходят последние согласительные процедуры», — заявил Корзун.

«Думаю, в ближайшее время по „Селидовуглю“, как и по всей области, задолженность будет существенно уменьшена. На сегодня она составляет 470 млн гривен», — сказал чиновник.