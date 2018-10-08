Приватбанк продает долю в «Буковеле» и стадион «Днепр»

Приватбанк объявил конкурс по отбору международных и украинских компаний для привлечения потенциальных инвесторов при продаже ряда крупных объектов, находящихся на балансе банка. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Согласно сообщению, банк планирует предложить инвесторам свою долю в горнолыжном курорте «Буковель», гостиницу «Radisson Blu Resort Буковель», футбольный стадион и тренировочную базу в Днепре.

Также Приватбанк выставит на продажу столичный отель «Мир» и торгово-развлекательный комплекс «Приозерный» в Днепре.

«Привлечение консалтинговых компаний позволит обеспечить прозрачные и понятные инвесторам условия продажи объектов, а также обеспечить реализацию собственности банка не ниже оценочной стоимости, определенной по результатам оценки независимыми субъектами оценочной деятельности», — говорится в сообщении банка.

Горнолыжный комплекс «Буковель» был принят на баланс Приватбанка во время национализации.

Напомним, заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Приватбанк должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт «Буковель», здание телеканала «1+1» в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

В настоящее время ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.