ПриватБанк собирается продать курорт «Буковель»

ПриватБанк готовится к продаже крупнейшего в Украине горнолыжного курорта «Буковель»; банку принадлежат две трети комплекса.

Об этом сообщает издание НВ Бизнес.

Как сообщила НВ Бизнес заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук, госбанк начал подготовку к продаже крупнейшего в Украине горнолыжного курорта Буковель. По ее словам, когда этот комплекс попал на баланс ПриватБанка, после национализации банка, его задекларированная стоимость составляла 12,6 млрд грн. В комплекс входят отель «Зирка Буковеля», отель Radisson blu, 16 подъемников на 62 трассы, земельные участки.

Отмечается, что сейчас банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива.

«Банку принадлежит две трети комплекса, который состоит из 64 объектов, одна треть приходится на ООО Скорзонера», — уточнила Пахачук.