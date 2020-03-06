ПриватБанк собирается продать курорт «Буковель»

ПриватБанк готовится к продаже крупнейшего в Украине горнолыжного курорта «Буковель»; банку принадлежат две трети комплекса.
Об этом сообщает издание НВ Бизнес.
Как сообщила НВ Бизнес заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук, госбанк начал подготовку к продаже крупнейшего в Украине горнолыжного курорта Буковель. По ее словам, когда этот комплекс попал на баланс ПриватБанка, после национализации банка, его задекларированная стоимость составляла 12,6 млрд грн. В комплекс входят отель «Зирка Буковеля», отель Radisson blu, 16 подъемников на 62 трассы, земельные участки.
Отмечается, что сейчас банк выбирает консультанта по оценке и продаже актива.
«Банку принадлежит две трети комплекса, который состоит из 64 объектов, одна треть приходится на ООО Скорзонера», — уточнила Пахачук.
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