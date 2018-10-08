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Россияне «выносят» валюту из банков

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Россияне «выносят» валюту из банков

Россияне в августе 2018 года забрали с банковских вкладов больше средств, чем разместили – отток банковских вкладов составил 141 миллиард рублей. Об этом говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России", подготовленном РАНХиГС и Институтом Гайдара.

Ранее Банк России сообщал, что вклады населения в банках РФ за август снизились на 0,6%.

"В августе 2018 года был даже зафиксирован отток средств с банковских вкладов населения в размере 141 миллиарда рублей… В августе, январе и мае физические лица также забрали больше средств со своих банковских счетов, чем разместили", — пишут авторы исследования.

В нем указывается, что в августе на 28 миллиардов рублей сократились средства на рублевых счетах и депозитах физических лиц и на 1,7 миллиарда долларов снизились средства в иностранной валюте в долларовом эквиваленте.

В этом году вклады физических лиц в российских банках демонстрируют едва ли не худшую динамику за длительный период наблюдений, отмечают эксперты.

За январь-август 2018 года средства населения, размещенные на банковских счетах и депозитах, выросли на 646 миллиардов рублей, или на 2,5%. При этом рублевые вклады увеличились за отчетный период почти на 1 триллион рублей. В этот же период валютные вклады сократились на 5,6 миллиарда долларов в долларовом эквиваленте.

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Напомним, что группа сенаторов США в августе внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значатся ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Эксперты отмечали, что относительно госбанков формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

банки, Россия, санкции, вклады
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