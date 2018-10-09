Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 81000%

Инфляция в Венесуэле с начала года по конец сентября оказалась выше 81000%, а к концу года превысит 1000000%. Такие данные обнародовал в понедельник депутат Рафаэль Гусман, глава комитета по финансам Национальной ассамблеи (местного парламента). Законодательный орган находится под контролем политических оппонентов правительства во главе с президентом Николасом Мадуро.
«Из комитета по финансам мы объявляем данные по сентябрьской инфляции: 233,3% за месяц, с начала года — 81043%, а прогноз на конец года составляет 1030281%, — написал Гусман в своем Twitter. — Вне всякого сомнения, экономические меры правительства потерпели крах и углубили кризис». Парламентарий добавил, что «уже почти год в Венесуэле сохраняется гиперинфляция», и индекс роста цен «ежемесячно обновляет исторический рекорд», что негативно отражается на всех в стране.
Официальные данные о росте цен в Боливарианской Республике не публикуются уже несколько лет. Согласно прогнозам МВФ, инфляция в Венесуэле может достичь 1000000% к концу года.
Правительство Венесуэлы 20 августа начало в стране деноминацию. В ходе нее с купюр убрали с купюр пять нулей и привязали новую валюту — суверенный боливар — к петро. С 1 сентября минимальная зарплата в стране была повышена в десятки раз: до 1800 суверенных боливаров (180 млн по старому курсу) или 0,5 петро.
По данным ООН, c 2015 года к июню 2018 года из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Из них к 20 сентября на родину организованными властями авиарейсами вернулись лишь несколько тысяч человек.
Власти Венесуэлы отрицают наличие гуманитарного кризиса в стране.
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