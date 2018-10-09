ПАСЕ отказалась менять санкционные правила ради России

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник не нашла голосов для изменения санкционных правил и отложила решение этого вопроса на следующий год. Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент «Европейской правды».
Дебаты в Ассамблее показали, что в зале нет голосов для изменения санкционных правил, как того требовала Россия — для этого нужно было бы иметь поддержку двух третей депутатов.
Неуспешное голосование означало бы, что резолюция «убита». Чтобы избежать этого, докладчик Петра де Суттер предложила прекратить дебаты.
«Я услышала очень эмоциональные аргументы, даже гнев (относительно попытки „прощения“ России, — Ред.). Были и конструктивные аргументы. И мы видим, что голосов нет. Поэтому я предлагаю отложить дискуссию до января», — пояснила она.
За предложение докладчика проголосовали 99 депутатов, против 79, еще 16 воздержались.
Украинские депутаты расценили этот итог голосования как успех. В случае принятия документа национальные делегации было бы сложнее лишить права голоса. Это то, чего добивалась Россия.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres