Глава «Нафтогаза» заявил, что без кредита МВФ Украину ждет дефолт

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, который включен в состав украинской делегации на переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), заявил, что без новых кредитов со стороны этой финансовой организации Украину ожидает дефолт.

«Мое понимание экономической ситуации говорит о том, что без кредита МВФ Украину может ждать дефолт», — сказал он в интервью изданию «Левый берег», фрагмент которого опубликован во вторник.

Коболев также сообщил, что стал участником переговоров с МВФ «по узкому профильному вопросу» для пояснения кредиторам украинской позиции. «Буквально сегодня у меня будет разговор с представителями МВФ. Процесс продолжается. Он непростой. Именно в силу того, что я стал участником переговоров, большего я вам сказать не могу», — сказал он.

Последний меморандум о сотрудничестве с МВФ Украина подписала в марте 2015 года. В течение четырех лет фонд обещал выделить нашей стране $17,5 млрд. В рамках этой программы правительство получило только четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний из них — еще 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

Для выделения новых траншей МВФ выставляет условия, которые Киев выполнять не готов. Так, среди основных требований МВФ — повышение цены на газ для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%.