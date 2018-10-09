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Глава «Нафтогаза» заявил, что без кредита МВФ Украину ждет дефолт

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Глава «Нафтогаза» заявил, что без кредита МВФ Украину ждет дефолт

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, который включен в состав украинской делегации на переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), заявил, что без новых кредитов со стороны этой финансовой организации Украину ожидает дефолт.

«Мое понимание экономической ситуации говорит о том, что без кредита МВФ Украину может ждать дефолт», — сказал он в интервью изданию «Левый берег», фрагмент которого опубликован во вторник.

Коболев также сообщил, что стал участником переговоров с МВФ «по узкому профильному вопросу» для пояснения кредиторам украинской позиции. «Буквально сегодня у меня будет разговор с представителями МВФ. Процесс продолжается. Он непростой. Именно в силу того, что я стал участником переговоров, большего я вам сказать не могу», — сказал он.

Последний меморандум о сотрудничестве с МВФ Украина подписала в марте 2015 года. В течение четырех лет фонд обещал выделить нашей стране $17,5 млрд. В рамках этой программы правительство получило только четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний из них — еще 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

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Для выделения новых траншей МВФ выставляет условия, которые Киев выполнять не готов. Так, среди основных требований МВФ — повышение цены на газ для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%.

МВФ, дефолт, Андрей Коболев
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Комментарии (1)
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Гость
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Dima oooooo
Dima oooooo 1 час 26 минут назад

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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Вторник, 9 октября 2018
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