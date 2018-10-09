Хейли покинет свой пост в конце года и не пойдет в президенты

Постпред США при ООН Никки Хейли покинет свой пост в конце года. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома, где он встречался с Хейли.
В свою очередь сама Никки Хейли заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года.
«Хочу сразу ответить на вопрос о президентских выборах в 2020 году, — отметила она. — Нет, я не собираюсь выдвигать кандидатуру в 2020 году. Я будут поддерживать президента на следующих выборах».
На вопрос о причинах отставки она заявила, что уходит не по личным причинам. «Личных причин нет, — продолжала она. — Я считаю, что для чиновников правительства очень важно понимать, когда наступает время уходить с поста». Хейли не сообщила о своих дальнейших планах.
Никки Хейли, занимавшая ранее пост губернатора штата Южная Каролина, была утверждена на посту постоянного представителя США при ООН всего через четыре дня после того, как Трамп вступил на пост президента 20 января 2017 года.
Трамп уже сообщил, что планирует выдвинуть кандидатуру нового постпреда США при ООН через две-три недели.
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