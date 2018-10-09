Порошенко хочет попросить у НАТО денег на охрану арсеналов

Президент Украины Петр Порошенко поручил завершить переговоры с НАТО о создании специального трастового фонда для безопасной эксплуатации и охраны складов боеприпасов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«Президент Петр Порошенко во время совещания с силовиками поручил министру обороны Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину завершить переговоры с Североатлантическим альянсом по реализации специального трастового фонда, который обеспечит безопасную эксплуатацию и эффективную охрану объектов хранения боеприпасов», — проинформировали в министерстве. «На сегодняшний день мы, к сожалению, еще не имеем ни одного современного склада, который бы полностью отвечал стандартам НАТО», — аргументировал необходимость такого финансирования глава государства.
По мнению Порошенко, в этом году есть возможность профинансировать мероприятия «и по обеспечению периметра складов боеприпасов в Украине, и по строительству хранилищ, и по перевозке боеприпасов».
Напомним, что в ночь на вторник на арсенале в районе населенного пункта Ичня Черниговской области Украины начался пожар и взрывы боеприпасов. Зона вероятного поражения составляет около 16 км, в нее попадают около 30 населенных пунктов, уже эвакуировано более 12 тысяч человек. В радиусе 20 км над Ичней закрыто воздушное пространство, взрывы на территории арсенала продолжаются.
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RU . РАБЫ ИХ ТРУПЫ НЕМЫ СЛЕДУЮЩИЙ ТРУП ОБРЕЧЁННОГО РОССИЕЙ И ЛЖЕГАРАНТАМИ НА СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА . Э Т О . Т Ы . .........БОГ ДЕТИ ВНУКИ.........
UA . НЕ БАГАТОСТРАЖДАЛЬНИЙ ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ НАРОД А ГРАЙСМАНОПАРАШІВСЬКА ОЛІГАРХІЧНА КОНТРА ПРИ ВЛАДІ ТРУПАМИ УКРАЇНЦІВ ВІД СВОЇХ ДИВЕРСІЙ ПОСТІЙНО ПИШЕ КОМЕНТАРІ ІСТОРІЇ БОГ ТРИБУНАЛ ПРИРЕЧЕНИХ НИМИ НА СМЕРТЬ ЯДЕРНО НЕ ЗАХИЩЕНИХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ЛЮДСТВА ЧЕКАЄ СЛІДУЮЧИЙ ТРУП ТВОЯ ДИТИНА Й ОНУКА.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........
UA . НЕ БАГАТОСТРАЖДАЛЬНИЙ ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ НАРОД А ГРАЙСМАНОПАРАШІВСЬКА ОЛІГАРХІЧНА КОНТРА ПРИ ВЛАДІ ТРУПАМИ УКРАЇНЦІВ ВІД СВОЇХ ДИВЕРСІЙ ПОСТІЙНО ПИШЕ КОМЕНТАРІ ІСТОРІЇ БОГ ТРИБУНАЛ ПРИРЕЧЕНИХ НИМИ НА СМЕРТЬ ЯДЕРНО НЕ ЗАХИЩЕНИХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ЛЮДСТВА ЧЕКАЄ СЛІДУЮЧИЙ ТРУП ТВОЯ ДИТИНА Й ОНУКА.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........
UA . ВБИВЦІ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ЖИДОВА ПОРОШЕНКО З ОХЕНДОВСЬКИМ КИВАЛОВИМ ГРОЙСМАН ФІРТАШ КОЛОМОЙСЬКИЙ АХМЕТОВ ТРАМП ТИМОШЕНКО ЦЕ НЕ БАГАТОСТРАЖДАЛЬНИЙ ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ НАРОД ЯКЩО НЕ ВИЖЕНЕШ ЖИДОВУ ХОЛУЇВ ПУТНА ТО ЗДОХНЕШ БОГ ТРИБУНАЛ ЛЮДСТВА ЧЕКАЄ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........
UA . ХОЛУЯМ РОСІЇ В СВІТІ І ЄВРОПІ ПРИГОТУВАТИСЬ ДО ДОЛІ *** ТАКА ВАША ДОЛЯ БОГ ТРИБУНАЛ ЛЮДСТВА . Ч Е К А Є . .........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........
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1737 08.10.2018, 02:46
UA . НЕ МОЖЕШ БУТИ ЖИВИМ НЕ ГАМНОМ ТО БУДЬ МЕРТВИМ ГАМНОИ ІНШОГО . Н Е . І С Н У Є . БОГ ТРИБУНАЛ ЛЮДСТВА ТЕБЕ ЧЕКАЄ.........БОГ ДІТИ
ВНУКИ.........
UA . ДІТЕЙ І ВНУКІВ НЕ ОБМАНЕШ БОГ ДІТИ ВНУКИ ПОЗДОРОВЛЯЮТЬ УКРАЇНУ З ПАНОМ САДОВИМ ЩЕ ОДНИМ ДОСТОЙНИМ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТИ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........
UA . ДІТЕЙ І ВНУКІВ НЕ ОБМАНЕШ ТАРАС ЧОРНОВІЛ ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО ЦИНІЧНІ ПОЛІТИЧНІ ХОЛУЇ У ВОРОГІВ ДІТЕЙ І ВНУКІВ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........
UA . ТИМОШЕНКО НЕ МАЄ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ ПРОТІВ ПУТІНА І ТРАМПА НЕ ПІДЕ І ЯДЕРНИЙ ЗАХИСТ ВІД НИХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ УКРАЇНИ І ЛЮДСТВА НЕ СТВОРИТЬ ТОМУ ПРАВА НА ПРЕЗИДЕНСТВО . Н Е . М А Є . ТІЛЬКИ СМЕРТЬ КОНТРИ ПАН НАЛИВАЙЧЕНКО ЗДАТНИЙ НА ЯДЕРНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВНУКІВ ЛЮДСТВА І УКРАЇНИ ТОМУ ЗМІ КОНТРИ ЙОГО КАНДИДАТУРУ НА ПРЕЗИДЕНТА СТРАШЕННО СКРИВАЮТЬ АЛЕ БОГ ЯДЕРНИЙ ТРИБУНАЛ ЛЮДСТВА . Ч Е К А Є . .........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........
UA . НЕСТЕРПНИЙ СМОРІД ХОЛУЇВ ВОРОГІВ УКРАЇНИ ТРАМПА І ПУТІНА ЗРАДНИКІВ ПІНЧУКА ПОРОШЕНКА ТИМОШЕНКО ДЕРАТИЗАЦІЮ ЦИХ ЩУРІВ ЯДЕРНИМ ЗАХИСТОМ ДІТЕЙ І ВНУКІВ УКРАЇНИ І ЛЮДСТВА ПРОВЕДЕ ТІЛЬКИ МАЙБУТНІЙ ПРЕЗИДЕНТ ІСТИННИЙ ПАТРІОТ УКРАЇНИ ПАН НАЛИВАЙЧЕНКО СМЕРТЬ ЯДЕРНИМ ФАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ УКРАЇНИ І ЛЮДСТВА І ЇХ ХОЛУЯМ БОГ ЯДЕРНИЙ ТРИБУНАЛ ЛЮДСТВА ЧЕКАЄ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........