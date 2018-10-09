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Порошенко хочет попросить у НАТО денег на охрану арсеналов

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Порошенко хочет попросить у НАТО денег на охрану арсеналов

Президент Украины Петр Порошенко поручил завершить переговоры с НАТО о создании специального трастового фонда для безопасной эксплуатации и охраны складов боеприпасов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Президент Петр Порошенко во время совещания с силовиками поручил министру обороны Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину завершить переговоры с Североатлантическим альянсом по реализации специального трастового фонда, который обеспечит безопасную эксплуатацию и эффективную охрану объектов хранения боеприпасов», — проинформировали в министерстве. «На сегодняшний день мы, к сожалению, еще не имеем ни одного современного склада, который бы полностью отвечал стандартам НАТО», — аргументировал необходимость такого финансирования глава государства.

По мнению Порошенко, в этом году есть возможность профинансировать мероприятия «и по обеспечению периметра складов боеприпасов в Украине, и по строительству хранилищ, и по перевозке боеприпасов».

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Напомним, что в ночь на вторник на арсенале в районе населенного пункта Ичня Черниговской области Украины начался пожар и взрывы боеприпасов. Зона вероятного поражения составляет около 16 км, в нее попадают около 30 населенных пунктов, уже эвакуировано более 12 тысяч человек. В радиусе 20 км над Ичней закрыто воздушное пространство, взрывы на территории арсенала продолжаются.

Петр Порошенко, НАТО, Ичня
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Комментарии (1)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 6 минут назад

RU . РАБЫ ИХ ТРУПЫ НЕМЫ СЛЕДУЮЩИЙ ТРУП ОБРЕЧЁННОГО РОССИЕЙ И ЛЖЕГАРАНТАМИ НА СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА . Э Т О . Т Ы . .........БОГ ДЕТИ ВНУКИ.........



UA . НЕ БАГАТОСТРАЖДАЛЬНИЙ ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ НАРОД А ГРАЙСМАНОПАРАШІВСЬКА ОЛІГАРХІЧНА КОНТРА ПРИ ВЛАДІ ТРУПАМИ УКРАЇНЦІВ ВІД СВОЇХ ДИВЕРСІЙ ПОСТІЙНО ПИШЕ КОМЕНТАРІ ІСТОРІЇ БОГ ТРИБУНАЛ ПРИРЕЧЕНИХ НИМИ НА СМЕРТЬ ЯДЕРНО НЕ ЗАХИЩЕНИХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ЛЮДСТВА ЧЕКАЄ СЛІДУЮЧИЙ ТРУП ТВОЯ ДИТИНА Й ОНУКА.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........

UA . НЕ БАГАТОСТРАЖДАЛЬНИЙ ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ НАРОД А ГРАЙСМАНОПАРАШІВСЬКА ОЛІГАРХІЧНА КОНТРА ПРИ ВЛАДІ ТРУПАМИ УКРАЇНЦІВ ВІД СВОЇХ ДИВЕРСІЙ ПОСТІЙНО ПИШЕ КОМЕНТАРІ ІСТОРІЇ БОГ ТРИБУНАЛ ПРИРЕЧЕНИХ НИМИ НА СМЕРТЬ ЯДЕРНО НЕ ЗАХИЩЕНИХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ЛЮДСТВА ЧЕКАЄ СЛІДУЮЧИЙ ТРУП ТВОЯ ДИТИНА Й ОНУКА.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........

UA . ВБИВЦІ ДІТЕЙ І ВНУКІВ ЖИДОВА ПОРОШЕНКО З ОХЕНДОВСЬКИМ КИВАЛОВИМ ГРОЙСМАН ФІРТАШ КОЛОМОЙСЬКИЙ АХМЕТОВ ТРАМП ТИМОШЕНКО ЦЕ НЕ БАГАТОСТРАЖДАЛЬНИЙ ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ НАРОД ЯКЩО НЕ ВИЖЕНЕШ ЖИДОВУ ХОЛУЇВ ПУТНА ТО ЗДОХНЕШ БОГ ТРИБУНАЛ ЛЮДСТВА ЧЕКАЄ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........

UA . ХОЛУЯМ РОСІЇ В СВІТІ І ЄВРОПІ ПРИГОТУВАТИСЬ ДО ДОЛІ *** ТАКА ВАША ДОЛЯ БОГ ТРИБУНАЛ ЛЮДСТВА . Ч Е К А Є . .........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........
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1737 08.10.2018, 02:46
UA . НЕ МОЖЕШ БУТИ ЖИВИМ НЕ ГАМНОМ ТО БУДЬ МЕРТВИМ ГАМНОИ ІНШОГО . Н Е . І С Н У Є . БОГ ТРИБУНАЛ ЛЮДСТВА ТЕБЕ ЧЕКАЄ.........БОГ ДІТИ
ВНУКИ.........

UA . ДІТЕЙ І ВНУКІВ НЕ ОБМАНЕШ БОГ ДІТИ ВНУКИ ПОЗДОРОВЛЯЮТЬ УКРАЇНУ З ПАНОМ САДОВИМ ЩЕ ОДНИМ ДОСТОЙНИМ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТИ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........



UA . ДІТЕЙ І ВНУКІВ НЕ ОБМАНЕШ ТАРАС ЧОРНОВІЛ ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО ЦИНІЧНІ ПОЛІТИЧНІ ХОЛУЇ У ВОРОГІВ ДІТЕЙ І ВНУКІВ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........

UA . ТИМОШЕНКО НЕ МАЄ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ ПРОТІВ ПУТІНА І ТРАМПА НЕ ПІДЕ І ЯДЕРНИЙ ЗАХИСТ ВІД НИХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ УКРАЇНИ І ЛЮДСТВА НЕ СТВОРИТЬ ТОМУ ПРАВА НА ПРЕЗИДЕНСТВО . Н Е . М А Є . ТІЛЬКИ СМЕРТЬ КОНТРИ ПАН НАЛИВАЙЧЕНКО ЗДАТНИЙ НА ЯДЕРНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВНУКІВ ЛЮДСТВА І УКРАЇНИ ТОМУ ЗМІ КОНТРИ ЙОГО КАНДИДАТУРУ НА ПРЕЗИДЕНТА СТРАШЕННО СКРИВАЮТЬ АЛЕ БОГ ЯДЕРНИЙ ТРИБУНАЛ ЛЮДСТВА . Ч Е К А Є . .........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........

UA . НЕСТЕРПНИЙ СМОРІД ХОЛУЇВ ВОРОГІВ УКРАЇНИ ТРАМПА І ПУТІНА ЗРАДНИКІВ ПІНЧУКА ПОРОШЕНКА ТИМОШЕНКО ДЕРАТИЗАЦІЮ ЦИХ ЩУРІВ ЯДЕРНИМ ЗАХИСТОМ ДІТЕЙ І ВНУКІВ УКРАЇНИ І ЛЮДСТВА ПРОВЕДЕ ТІЛЬКИ МАЙБУТНІЙ ПРЕЗИДЕНТ ІСТИННИЙ ПАТРІОТ УКРАЇНИ ПАН НАЛИВАЙЧЕНКО СМЕРТЬ ЯДЕРНИМ ФАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ УКРАЇНИ І ЛЮДСТВА І ЇХ ХОЛУЯМ БОГ ЯДЕРНИЙ ТРИБУНАЛ ЛЮДСТВА ЧЕКАЄ.........БОГ ДІТИ ВНУКИ.........

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Вторник, 9 октября 2018
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Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Поедут ли украинцы на заработки в Германию

Несмотря на октябрьские обещания украинского правительства по росту минимальной и средней заработной платы в 2019 году до 4,2 и 15 тыс. грн соответственно, в год выборов в 2019 году произойдет усиление оттока трудовых мигрантов из Украины. Основные факторы, которые будут заставлять украинцев ехать на заработки: слабый экономический рост и открытие для трудовых мигрантов рынков «Старой Европы», в первую очередь Германии.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О новом и старом курсах

Несложно понять позицию Vox Ukraine: они ставили перед собой предельно простую задачу - показать, что и откуда скопипастили в «Новом курсе». Что и было сделано. Пусть и в жесткой форме (но они - журналисты). Легко понять позицию авторов «Нового курса», которые бросились на защиту своего творения. Пусть и сделали это весьма неуклюже (но они – не PRщики). Но я не понимаю тех, кто предлагает обсудить содержание программы «Новый курс». Если предлагают искренне, то эти люди наивны. Почему? Есть, как минимум, три причины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как государство спасло компанию БМВ

К 1959 году компания представляла собой удручающее зрелище. Без денег и по уши в долгах, БМВ не имела никаких перспектив для развития. Положение дел было настолько отчаянным, что даже руководство компании не верило в возрождение компании. Многие руководители сами увольнялись. Выхода было два. Банкротство или продажа другой компании.
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