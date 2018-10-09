Порошенко хочет попросить у НАТО денег на охрану арсеналов

Президент Украины Петр Порошенко поручил завершить переговоры с НАТО о создании специального трастового фонда для безопасной эксплуатации и охраны складов боеприпасов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Президент Петр Порошенко во время совещания с силовиками поручил министру обороны Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину завершить переговоры с Североатлантическим альянсом по реализации специального трастового фонда, который обеспечит безопасную эксплуатацию и эффективную охрану объектов хранения боеприпасов», — проинформировали в министерстве. «На сегодняшний день мы, к сожалению, еще не имеем ни одного современного склада, который бы полностью отвечал стандартам НАТО», — аргументировал необходимость такого финансирования глава государства.

По мнению Порошенко, в этом году есть возможность профинансировать мероприятия «и по обеспечению периметра складов боеприпасов в Украине, и по строительству хранилищ, и по перевозке боеприпасов».

Напомним, что в ночь на вторник на арсенале в районе населенного пункта Ичня Черниговской области Украины начался пожар и взрывы боеприпасов. Зона вероятного поражения составляет около 16 км, в нее попадают около 30 населенных пунктов, уже эвакуировано более 12 тысяч человек. В радиусе 20 км над Ичней закрыто воздушное пространство, взрывы на территории арсенала продолжаются.