На артскладах в Ичне продолжают рваться снаряды

В районе 6-го арсенала Минобороны возле пгт Дружба (Ичнянский р-н, Черниговская обл.), на складах которого возник пожар с последующей детонацией боеприпасов, сосредоточены силы общей численностью тысяча человек и 212 ед. техники, а Госслужба по ЧС создала резерв и привела в готовность пожарные поезда и авиацию, однако ввиду продолжающихся взрывов спасатели пока не могут приступить к ликвидации ЧП.
«С целью проведения первоочередных спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации в кратчайшие сроки было сосредоточено силы и средства общей численностью свыше тысячи человек и 212 ед. техники, в том числе от: ГСЧС — 257 человек и 74 ед. техники» — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС на 7.00 утра среды.
Также в ГСЧС проинформировали, что на случай осложнения оперативной обстановки создали резерв численностью 109 человек и 23ед. пожарной техники. Кроме этого, приведены в готовность два пожарных самолета, медицинские самолет и вертолет и в резерве на железнодорожных станциях Прилуки, Конотоп, Нежин, Киев-пассажирский, Дарница, Полтава и Кагамлыцкая находятся 7 пожарных поездов.
В настоящее время на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности. После уменьшения интенсивности взрывов силы и средства ГСЧС приступят к выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации« — подчеркнули в Госслужбе Украины по ЧС.
«На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В настоящее время информации о погибших и пострадавшего населения в результате чрезвычайной ситуации на территории военного склада не поступало» — подытожили в ГСЧС.
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