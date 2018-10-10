В США изобрели ткань, меняющую цвет по команде с телефона

Американские ученые разработали ткань, способную менять цвет и рисунок при использовании владельцем специального приложения к смартфону. Как сообщил во вторник телеканал CNBC, изобретение может применяться и в военной области.

Авторами новинки является группа исследователей из колледжа оптики и фотоэлектроники Университета Центральной Флориды. Они изготовили несколько прототипов изобретения в вице дамских сумок и рюкзаков. Цвет и рисунок этих товаров меняется при нажатии встроенной кнопки или с помощью приложения в смартфоне.

Как пояснил телеканал, такое свойство достигается за счет тончайших металлических проводов, вставленных в нити ткани. Подачу тока в них обеспечивает небольшой аккумулятор, который можно при необходимости подзаряжать. Ток заставляет провода немного нагреваться и менять цвет специальных пигментов-красителей в материале.

В настоящее время изобретатели из Флориды стараются усовершенствовать свое изобретение так, чтобы оно подходило под более тонкие виды ткани. Например, для футболок или пижам. Кроме того, исследователи определяют более верное соотношение размера и мощности батареек.

В будущем ткань, способная менять цвет, температуру и степень плотности может применяться в медицине и в оснащении вооруженных сил. Ученые рассчитывают вывести на рынок первую партию таких товаров через год.