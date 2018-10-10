Прокуратура будет просить для Вышинского 12 лет тюрьмы

Прокуратура Автономной Республики Крым намерена просить суд приговорить главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского минимум к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом в среду сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночовный.

«Минимум к 12 годам тюрьмы», — сказал он агентству «Украинские новости».

Он также отметил, что производство в отношении Вышинского еще расследуют, проводят экспертизы.

Напомним, что Служба безопасности Украины 15 мая задержала главного редактора агентства «РИА Новости Украина». Ему было предъявлено предъявлено обвинение в государственной измене. Два дня спустя Херсонский городской суд арестовал его на два месяца.

В июня Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты на арест, а в начале сентября срок его содержания под стражей был продлен до 4 ноября текущего года. Но еще в начале июля прокуратура предъявила Вышинскому новое обвинение — по статье о незаконном обращении с оружием.

Россия требует освобождения Кирилла Вышинского. По мнению Москвы, арест был произведен по сфабрикованному обвинению и является нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы средств массовой информации.