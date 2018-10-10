Прокуратура будет просить для Вышинского 12 лет тюрьмы

Прокуратура Автономной Республики Крым намерена просить суд приговорить главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского минимум к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом в среду сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночовный.
«Минимум к 12 годам тюрьмы», — сказал он агентству «Украинские новости».
Он также отметил, что производство в отношении Вышинского еще расследуют, проводят экспертизы.
Напомним, что Служба безопасности Украины 15 мая задержала главного редактора агентства «РИА Новости Украина». Ему было предъявлено предъявлено обвинение в государственной измене. Два дня спустя Херсонский городской суд арестовал его на два месяца.
В июня Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты на арест, а в начале сентября срок его содержания под стражей был продлен до 4 ноября текущего года. Но еще в начале июля прокуратура предъявила Вышинскому новое обвинение — по статье о незаконном обращении с оружием.
Россия требует освобождения Кирилла Вышинского. По мнению Москвы, арест был произведен по сфабрикованному обвинению и является нарушением международных обязательств Украины в сфере свободы средств массовой информации.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016