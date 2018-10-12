«Нафтогаз» пустил газ в Киев

НАК «Нафтогаз Украины» начал поставлять газ коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго». Об этом сообщила пресс-служба НАК в Twitter.
«Киевтеплоэнерго имеет все возможности восстановить горячее водоснабжение в Киеве», — сообщили в компании.
«Надеемся, что горячее водоснабжение в столице будет восстановлено максимально быстро. Договор с „Киевтеплоэнерго“ заключен на тех условиях, которые прямо определены законодательством. Мы предлагали это компании еще весной», — цитируется в сообщении первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома.
Отмечается, что согласно мировому соглашению, КП «Киевтеплоэнерго» становится правопреемником по договорам «Киевэнерго» с «Нафтогазом» и, соответственно, по долговым обязательствам в размере 2,4 млрд грн.
«Стороны согласились, что вопрос штрафных санкций, по которым еще не завершились судебные процессы будут решаться отдельно в судах», — заявили в «Нафтогазе».
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