«Нафтогаз» пустил газ в Киев

НАК «Нафтогаз Украины» начал поставлять газ коммунальному предприятию «Киевтеплоэнерго». Об этом сообщила пресс-служба НАК в Twitter.

«Киевтеплоэнерго имеет все возможности восстановить горячее водоснабжение в Киеве», — сообщили в компании.

«Надеемся, что горячее водоснабжение в столице будет восстановлено максимально быстро. Договор с „Киевтеплоэнерго“ заключен на тех условиях, которые прямо определены законодательством. Мы предлагали это компании еще весной», — цитируется в сообщении первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома.

Отмечается, что согласно мировому соглашению, КП «Киевтеплоэнерго» становится правопреемником по договорам «Киевэнерго» с «Нафтогазом» и, соответственно, по долговым обязательствам в размере 2,4 млрд грн.

«Стороны согласились, что вопрос штрафных санкций, по которым еще не завершились судебные процессы будут решаться отдельно в судах», — заявили в «Нафтогазе».