Порошенко снова пообещал не отправлять призывников на фронт

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что остается верным своему обещанию не посылать военнослужащих срочной службы на фронт.

«Несколько лет назад я принял решение, и сегодня еще раз заявляю здесь, перед вашими родителями... призывники на фронт не отправляются. Еще раз хочу вас в этом заверить и вас, дорогие новобранцы», — сказал Порошенко в ходе церемонии торжественных проводов призывников в ряды Вооруженных сил Украины в Мариуполе Донецкой области вечером в пятницу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что задание призывников — научиться защищать государство.

Порошенко отметил, что в текущем году будут проходить службу в рядах Вооруженных сил почти 500 юношей из Донецкой области.