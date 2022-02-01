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Зеленский хочет с 2024 года прекратить призыв в армию

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Зеленский хочет с 2024 года прекратить призыв в армию

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и вынести на рассмотрения парламента ряд законопроектов относительно усиления обороноспособности государства.

Соответствующий указ президента № 36/2022 был обнародован на сайте главы государства во вторник.

В документе, уточняется, что законопроекты должны предусматривать, в частности, внедрение в Украине модели интенсивной системы военной подготовки граждан как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Кроме того, правительство должно разработать законопроекты, которые касаются постепенного повышение денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины и поэтапного увеличения численности ВСУ в период с 2022 по 2025 годы на 100 тыс. человек для повышения оборонных возможностей государства.

В свою очередь, Министерство обороны Украины должно разработать концепцию постепенного перехода к формированию ВСУ на профессиональной основе, предусмотрев, в частности, увеличение сроков действия контрактов, увеличение в течение 2023 года денежного довольствия военнослужащих ВСУ, заключающих долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной заработной платы, а также формирования системы специальной подготовки и переподготовки военнослужащих, заключивших долгосрочные контракты.

Также Минобороны поручено ускорить разработку и внесение на рассмотрение правительства проекта концепции обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей, предусмотрев введение специальной накопительной программы для получения военнослужащими собственного жилья, а также обеспечить при реализации военной кадровой политики внедрение прозрачной системы карьерного роста военнослужащих ВСУ, построенной на рейтинговой оценке.

«Настоящий Указ вступает в силу дня опубликования», — говорится в документе.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на торжественном заседании 7-ой сессии Верховной Рады во вторник, заявил о том, что он подписал указ об укреплении обороноспособности государства и привлекательности воинской службы. По его словам, этот указ «ознаменует переход Украины на профессиональную армию».

ВСУ, призыв, Владимир Зеленский
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